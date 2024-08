L'intervista

Questa mattina, il difensore centrale delSamè stato protagonista di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Tra i vari temi affrontati,ha parlato del suo connazionale Teune del suo ex allenatore,, che attualmente guida la Juventus . Durante l'intervista, ha raccontato un retroscena su Koopmeiners e ha condiviso le sue impressioni sul periodo trascorso sotto la guida di Thiago Motta, sottolineando le differenze con Italiano. KOOPMEINERS ALLA JUVE - «So che Koop desidera questo trasferimento e spero lo ottenga. Io non conosco i retroscena del rapporto tra lui e l’Atalanta. Posso solo dire che finché sto in un club mi alleno, lavoro e gioco per quel club. Con questo non intendo giudicare nessuno».- «Dal punto di vista tattico, Italiano vuole più profondità mentre l’anno scorso cercavamo sempre il palleggio. Adesso qualche volta posso lanciare lungo e la cosa non mi dispiace. Sono due perfezionisti. La differenza è che Italiano durante l’allenamento parla di più».- «Ci abbiamo pensato pure troppo. Sono anche venuti qui al centro sportivo gli arbitri a spiegare l’errore. Meglio dimenticare».