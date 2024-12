Le parole dia AS:"Thiago Motta? È stato difficile dirgli addio, tutti avevano un grande rispetto. Guardate come ci ha fatti giocare... Durante la settimana è piuttosto calmo: non è molto loquace e non urla. Più che parlare, guarda. Ma quando giochi, è molto attento a come stai. E nei colloqui capisci quanto sia ossessionato tatticamente.Juve? A un certo punto sono uscite le notizie, finché non se ne è andato. Speciale rivedere lui e tanti altri dello staff, sabato. La qualificazione in Champions? Incredibile, non avevo mai visto tanta gente tutta insieme. Futuro? Vedremo, intanto ho voglia di ripetere quanto fatto l'anno scorso con il Bologna. Per me è un orgoglio giocare in questa squadra, poi a fine stagione vedremo. Real Madrid? Quando leggi una cosa del genere non puoi non sorridere...".