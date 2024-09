Novità - potenzialmente interessante in chiave mercato - per. Come riportato da Calciomercato.com, l'ex Juventus ha deciso di cambiare agente salutando Beppe Bozzo, con cui ha lavorato per anni, e affidarsi a, lo stesso procuratore di Victor Osimhen. Cercato proprio dai bianconeri (e da altri club del nostro Paese) nel gennaio scorso, l'azzurro vuole rientrare in Italia dopo l'esperienza in Canada aled è pronto a valutare eventuali proposte in vista della prossima sessione di calciomercato. Il contratto di Bernardeschi con il suo attuale club scade a dicembre 2026.