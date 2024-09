Giuseppe Bergomi, ex difensore e ora voce di Sky Sport, ai microfoni di Radio CRC ha rilasciato delle dichiarazioni sul campionato e sulla favorita. Di seguito le dichiarazioni dell'ex giocatore.BERGOMI - "Juventus, Milan e Napoli hanno tutte cambiato tanto rispetto all'anno scorso, mentre tra le due romane vedo la Roma un po' più avanti della Lazio. L'Inter viene considerata da tutti come la favorita ed è normale che sia così, perchè chi vince il campionato parte sempre con i favori del pronostico ed ha il compito di difendere lo Scudetto che ha cucito sul petto, anche se negli ultimi anni non abbiamo ancora visto una squadra vincere due volte di fila".