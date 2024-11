Beppe, campione del mondo con l’Italia nel 1982, ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti di Alessandro Del Piero, ipotizzando una sua candidatura alla presidenza della FIGC."Alex lo conosco bene perché lavoriamo insieme a Sky. So qual è il suo pensiero, so come vede il calcio. È un ragazzo preparato, con tanta voglia di fare bene," ha dichiarato Bergomi durante l’evento per il premio Beppe Viola.L’ex difensore nerazzurro non ha nascosto il suo entusiasmo all’idea di vedere l’ex capitano della Juventus alla guida del calcio italiano: "Sarebbe ottimo, perché Del Piero è un personaggio di spessore e di cultura. La sua candidatura sarebbe perfetta."Concludendo il suo intervento, Bergomi ha sottolineato quanto Del Piero sia pronto per una sfida così importante: "A 50 anni ha la maturità necessaria, accoglierei questa possibilità con grande favore."