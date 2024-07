Le rivali dell'Inter: il commento di Bergomi

"Con l’aggiunta di Zielinski e Taremi possiamo ritenere la rosa dell’Inter superiore a quella dello scorso anno, anche perché di fatto è stata riconfermata in blocco senza compiere sacrifici", le parole dell'ex difensore nerazzurro, Beppe Bergomi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Bergomi ha anche fatto il punto sulla Juventus e le altre rivali dell'Inter."Milan, Juventus e Napoli hanno cambiato allenatore. Si sono affidati a tecnici molto preparati come Fonseca, Thiago Motta e Conte, ma rappresentano comunque delle incognite, per quanto sul mercato si stiano rinforzando", ha detto Bergomi sulle rivali dei nerazzurri. "Gli azzurri hanno Conte ma sono reduci dal decimo posto, perché hanno attraversato delle difficoltà non indifferenti, come il Milan l’anno prima. L’Inter sembra poter reggere, invece, il peso del tricolore sul petto, sfruttando i momenti di fisiologica transizione che potrebbero incontrare le altre candidate allo scudetto".