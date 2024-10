brilla ancora al ritorno in campo dopo il grave infortunio al tendine d'Achille. Il numero 10 del, possibile uomo di mercato a gennaio, si era ripresentato dopo il lungo stop confezionando subito un assist contro il Cittadella in appena sedici minuti giocati.Il copione si è ripetuto anche ad una settimana di distanza: il numero 10 del Sassuolo è entrato in campo a gara in corso (al 62') in occasione della sfida vinta dagli emiliani contro il Brescia e, proprio una sua pregevole giocata, ha propiziato il quarto goal di marca neroverde griffato da Iannoni a otto minuti dalla fine. Morale della favola, Berardi da quando è tornato ha messo a referto 2 assist in 44 minuti giocati. Ma non finisce qui, perché a tempo scaduto 'Mimmo' ha trovato anche il secondo assist di giornata per il definitivo 5-2 griffat da Pierini. Per Berardi fanno dunque 3 assist in 49 minuti. E' tornato.