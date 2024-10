Berardi può davvero andare alla Juve?

"L'anno scorso. Ma poi ho voltato pagina e ho ripreso a dare tutto per il Sassuolo. La Champions? Da tre anni a questa parte ci penso sempre. La musica la voglio sentire dal campo. È un'ambizione profonda che voglio soddisfare.Altrimenti, se avrò bisogno di giocare per ritrovare la migliore condizione, resterò qui fino a giugno. Valuteremo con la società, come sempre". A parlare è Domenico Berardi, a La Gazzetta dello Sport . E, per quanto non dica nulla di troppo inatteso relativamente alla Juventus, le sue dichiarazioni sembrano destinate a creare, come sempre, un certo rumore. Almeno tra i tifosi bianconeri, un piccolo-grande mondo dove l'ipotesi di un suo trasferimento in bianconero non è mai stata accolta con grande entusiasmo. Ma davvero per il classe 1994 potrebbero aprirsi le porte della Continassa?La situazione, ad oggi, sembra molto chiara: la Juventus potrebbe valutare le condizioni dell'affare, ma Berardi non è certamente il primo nome per l'attacco (che comunque andrà rinforzato). L'azzurro, in sostanza, diventerebbe un obiettivo concreto solo qualora fosse una vera occasione, altrimenti i bianconeri andrebbero su altri profili. Poi, come ha detto bene lo stesso giocatore, molto dipenderà anche dal suo stato fisico dopo il lungo stop. I prossimi mesi in Serie B aiuteranno a fare chiarezza, sotto tutti i punti di vista.





