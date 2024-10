"Abbiamo una bella notizia: Domenico è recuperato. Nelle ultime settimane ha raggiunto i compagni, lo ha fatto con grande entusiasmo e avremo anche lui nel gruppo squadra. Siamo felicissimi di ritrovarlo. Ha messo impegno e determinazione per tornare, e sebbene a livello fisico abbia bisogno di tempo per ritrovare la condizione, ha un grande carisma e personalità."Con queste parole, il tecnico del Sassuolo, Fabio, ha annunciato il ritorno di Domeniconella conferenza stampa pre-partita contro il Cittadella.

La situazione di Berardi



Berardi può lasciare subito il Sassuolo

Il Sassuolo è quindi in festa per il rientro del suo uomo simbolo, manon è partito titolare. La sua svolta è arrivata al 74', quando è subentrato a Laurientè. Sette mesi dopo l'infortunio al tendine d'Achille che lo aveva escluso anche dall'Europeo, Berardi ha subito fatto sentire il suo impatto: all'83', ha fornito un assist per Thorstvedt, che ha segnato il gol del 6-1, chiudendo così il match con una goleada emiliana e dimostrando che il giocatore è tornato in forma.Tuttavia, il suo futuro continua a essere oggetto di dibattito. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport,ha rivelato: “Tre anni fa mi voleva l’Atalanta, ma dissi di no perché non ritenevo di essere adatto a quel tipo di gioco. Lo scorso anno volevo andare alla Juventus, ma i club non si sono accordati, e ci rimasi male, litigando con la società perché era il momento giusto. Se dopo questi mesi sarò al 100% e arriverà l’offerta giusta, andrò via. Altrimenti resterò qui fino a giugno. Valuteremo con la società come sempre”.Il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha confermato l'approccio collaborativo delle valutazioni, ma ha anche "smentito" le dichiarazioni diriguardo a una volontà di partire: “Ha detto che se ne vuole andare? No, non è vero. Se ci saranno opportunità le valuteremo, ma lo faremo insieme come abbiamo sempre fatto.” Non resta quindi che attendere ulteriori sviluppi.