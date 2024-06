Non passa sessione di mercato, da anni, senza che Domenicovenga accostato alla. Non poteva che essere così anche quest'anno, tanto più dopo la retrocessione in Serie B che costringe il Sassuolo ad abbassare le pretese per ogni giocatore, e a maggior ragione per uno come l'azzurro classe 1994 che, nonostante il recente infortunio, rimane un obiettivo di tanti. A scatenare ulteriormente le voci in chiave bianconera, ora, un possibile indizio che arriva direttamente da una Instagram stories della moglie Francesca, poi ripresa dallo stesso Berardi: una foto che ritrae l'esterno con il figlio a bordo di un piccolo autoscontro sul quale svetta... una bandiera della Juventus. Semplice casualità?