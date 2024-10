Berardi, il ritorno in campo è già decisivo: il dato

Domenico Berardi è tornato. L'esterno del Sassuolo ha finalmente recuperato dopo il brutto infortunio della scorsa stagione ed è sceso in campo in occasione del match interno contro il. Berardi è sempre stato uno deiin passato, con il suo nome spesso accostato ai bianconeri. Tuttavia l'affare non si è mai concretizzato e il classe 1994 è sempre rimasto con la maglia neroverde, diventando un punto di riferimento del club. Oggi è tornato in campo e il suo ingresso è statoBerardi è entrato al 74' al posto di Lauriente e dopo appena 9 minuti ha già servitodella stagione. Suo infatti il passaggio decisivo per il gol di, che ha chiuso la partita sul 6-1. Successo e ritorno della sua stella: il Sassuolo può festeggiare.