L'ad delha rilasciato delle dichiarazioni relative a Domenicoin ottica mercato ai microfoni di Sportitalia ai margini dell'evento del Gran Galà di apertura ufficiale del calciomercato 2024/2025. Di seguito le dichiarazione del dirigente neroverde.CARNEVALI - "E' difficile dire dove andrà Berardi. La cosa più importante è che possa recuperare al più presto, anche perché i tempi di recupero non sono così brevi. Si parla di fine settembre o inizio ottobre. Dobbiamo lasciargli il tempo di rientrare e di dargli lo spazio giusto, poi si vedrà. Credo che ad oggi non ci sia un interesse da parte di una società, ma non c'è nemmeno l'intenzione di fare un prezzo. Finché non c'è nessuno che te lo richiede diventa un po' difficile, per cui penso che ad oggi la priorità e l'interesse unico di tutti, ma soprattutto per il giocatore è quello di rientrare nei tempi giusti con calma cercando di tornare ad essere quel giocatore di prima".