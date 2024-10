Berardi Juve, le parole di Carnevali

Tra i volti noti presenti sugli spalti dell’Olimpico di Roma per la partita di Nations League tra Italia e Belgio, spicca Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo. Fermato dai cronisti all'esterno dello stadio,ha risposto con un sorriso a una domanda sul ruolo vacante di CEO alla Roma, affermando: "Beato chi occuperà il posto". Successivamente, il dirigente si è concentrato sul futuro di Domenico, che ha fatto il suo ritorno in campo nel fine settimana scorso, nella vittoria contro il Cittadella, dopo un’assenza di 7 mesi a causa dell'infortunio al tendine d'Achille.le parole di Carnevali: “Berardi è un campione, se recupererà perfettamente dall'infortunio è un grande giocatore. Le sue parole di oggi? Non ha detto assolutamente che vuole andare via. Se a gennaio si presenteranno delle opportunità, ne parleremo”