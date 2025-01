Bennacer’s speech to the Milan squad following the win against Juventus pic.twitter.com/Pf2DFk4GYI — Milan Eye (@MilanEye) January 4, 2025

Al termine della partita tra Juventus e Milan, Ismail Bennacer ha radunato i compagni al centro del campo e dopo che i giocatori rossoneri si sono disposti in cerchio, ha caricato tutti con parole volte a caricare il gruppo in vista della finalissima di Supercoppa contro l'Inter"Ragazzi recuperiamo bene nei prossimi giorni, abbiamo una finale, meritata. Nel secondo tempo abbiamo cambiato la partita. Guardatevi raga, tre giorni, recuperiamo bene, facciamo le cose bene e una finale non importa come si gioca: una finale si vince".