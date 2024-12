Rafaintervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento che sta vivendo la Juventus in vista della Supercoppa Italiana: "I programmi a media-lunga scadenza hanno bisogno di mesi.Ma bisogna credere in ciò che si fa. Certo, diventa una partita strana ora, però Juve-Milan è una classica e va guardata".L'ex allenatore di Napoli ed Inter ha poi ricordato la Supercoppa vinta proprio contro la Juventus quando allenava il Napoli. "Ai rigori, in una serie infinita, contro la Juve. 1-1 al 90’ e 2-2 dopo i supplementari, doppiette di Tevez e di Higuain, uno spot per il calcio. Una soddisfazione che mi fa compagnia ancora oggi"