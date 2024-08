Terremoto in casa del Benfica. Il club portoghese e il tecnico Roger Schmidt si separano. A comunicarlo è stato proprio lo stesso Benfica con una nota ufficiale sul proprio sito. Sono state avviate infatti le procedure per cercare la risoluzione del contratto tra l'allenatore e il club. "Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa di aver avviato le trattative con l'allenatore Roger Schmidt per la risoluzione del contratto di lavoro sportivo con effetto immediato". Rui Costa, dirigente del club, ha comunicato la notizia con una conferenza stampa. Roger Schmidt ha vinto un campionato alla guida del Benfica.