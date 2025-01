Benfica nel caos alla vigilia della Juventus: cosa succede

AFP via Getty Images

Tra polemiche interne e durissime accuse lanciate dalla tifoseria organizzata alla società, non sta vivendo un gran momento ilche domani affronterà laincon l'obbligo di strappare almeno un punto per avere la certezza dei Playoff. Come racconta Tuttosport, l'influente movimentoha infatti messo nel collimatore il presidente(in scadenza di mandato a luglio) chiedendo le sue dimissioni e le elezioni anticipate, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Casa Pia e l'uscita infelice del tecnico

Perché il Benfica è nel caos

"Il recente episodio che ha coinvolto Lage (fra le altre cose l’allenatore ha detto a caldo ai tifosi, prima per 35’ allo stadio di Rio Maior, un’ora d’auto da Lisbona, e poi al Da Luz dove giocatori e staff sono tornati per riprendere le loro auto: "Nelle ultime 5 partite abbiamo subìto goal da calci piazzati e nessuno è saltato, come faccio a uscire da questa m...a, aiutatemi", ndr) non è altro che il riflesso di un club senza leadership, senza etica e senza rispetto per se stesso ‒ si legge ‒. L’allenatore ha confermato ciò che tutti già sapevano: il Benfica è ferito a morte, non può continuare così. Rui Costa ha dimostrato inequivocabilmente la sua incapacità di guidare il club".