Arbitro: Ancora

Assistenti: Bianchi, Sbardella

Quarto uomo: Castellone



Benevento-Juventus Next Gen, la cronaca LIVE

Benevento-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali

Daffara

Perotti

Scaglia F.

Gil Puche

Comenencia

Peeters

Palumbo

Cudrig

Papadopoulos

Afena Gyan

​Semedo

Latorna in campo nel posticipo della settima giornata del campionato di Serie C (Girone C). I bianconeri diaffrontano in trasferta il. Match complicato per la Next Gen, reduce da tre risultati utili consecutivi ma che non hanno portato ai tre punti. Dopo gli alti e bassi delle prime giornate, i bianconeri hanno dimostrato di aver trovato una quadra ma la classifica non sorride al momento visto che occupa la 17esima posizione. Decisamente diverso l'inizio del Benevento, che a 12 punti si trova solamente un punto dietro la vetta occupata dal Monopoli. Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca della partita con i principali episodi.I principali episodi di Benevento-Juventus Next Gen. Calcio d'inizio alle ore 20:45.68' - Conclusione di Guerra dal limite dell'area, bella parata di Nunziante.60' - Altri due cambi per la Juve, in campo Da Graca al posto di Semedo e Macca al posto di Papadopoulos.59' - GOL BENEVENTO, ancora Simonetti, doppietta! Daffara respinge la prima conclusione, poi non può nulla sulla successiva.46' - Inizia il secondo tempo: due cambi per Montero, entrano Guerra e Anghelé, fuori Perotti e Afena-Gyan.39' - GOL BENEVENTO, Lamesta non sbagli di testa da pochi metri dopo la traversa di Perlingieri.37' - GOL BENEVENTO, Simonetti questa volta riesce a segnare. Disattenzione di Perotti.33' - Il Benevento sfiora il vantaggio, Simonetti non ci arriva per pochi centimetri.27' - GOL BENEVENTO, Manconi si fa parare il rigore da Daffara ma sulla respinta non può sbagliare.26' - Rigore per il Benevento, fallo di Perotti che entra in ritardo su Manconi.23' - Subito grande occasione per i bianconeri di segnare il secondo goal: Afena Gyan da buona posizione si allunga la palla e spreca tutto.22' - GOL JUVENTUS, segna Palumbo con una conclusione dalla distanza. Tiro centrale ma Nunziante si fa trovare impreparato.19' - Perlingieri calcia alto da dentro l'area di rigore.13' - Spinge il Benevento, doppio intervento per Daffara, chiamato in causa per la prima volta.4' - Prima chance per Afena Gyan che non riesce però ad approfittare dell'errore difensivo avversario.1' - Inizia la partita.Papadopoulos (J), Afena Gyan (J), Prisco (B), Perotti (J), Palumbo (J)Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Viscardi; Talia, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Perlingieri.