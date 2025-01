Benatia nel caos: squalificato per 3 mesi, Rabiot si schiera

NICOLAS TUCAT

Medhi, direttore sportivo del Marsiglia, è stato squalificato per tre mesi dalla Commissione Disciplinare della Federcalcio francese per il suo comportamento durante il match contro il Lille del 14 gennaio. L'ex difensore della Juventus ha perso la calma dopo un presunto errore arbitrale che ha negato un rigore a favore della sua squadra, rivolgendosi al quarto uomo con parole forti. La squalifica è stata severa, ma Benatia ha voluto rispondere pubblicamente.Sul suo profilo Instagram, Benatia ha espresso gratitudine per i numerosi messaggi di supporto ricevuti, sottolineando che in momenti come questo la fiducia dei tifosi è fondamentale. Ha poi aggiunto di sentirsi incomprensibile riguardo alla decisione, ribadendo la sua passione per il calcio e l’impegno verso i valori che rendono grande questo sport. Infine, ha confermato la sua determinazione a lottare per il Marsiglia, per difendere lo spirito e i valori del club.