Mehdirischia conseguenze serie per alcune dichiarazioni controverse. L'ex difensore di Juventus e Roma, ora consigliere di Pablo, è stato deferito dal Consiglio Etico Nazionale per le sue affermazioni dopo la partita tra Lione e OM, conclusa con una vittoria per 3-2 della squadra di De Zerbi, nonostante l'espulsione di Balerdi al 6° minuto.Benatia ha criticato aspramente l'arbitro Benoîtai microfoni di DAZN, insinuando l'esistenza di una sorta di favoritismo: "Non mi sorprende quello che è successo... Il Signor Bastien, il Lione, il Marsiglia: guardate cosa è accaduto l'anno scorso, e gli episodi... Anche la settimana scorsa contro il Nizza ha fatto lo stesso con l'espulsione di Cornelius. È normale avere paura che sia Bastien ad arbitrare?". Ora il caso è stato sottoposto alla commissione disciplinare della Lega professionistica francese, che dovrà valutare eventuali sanzioni per Benatia.