Le parole di, attaccante della, dopo la vittoria per 5-0 in amichevole contro il Marsiglia.- "Continuare a fare bene e a dare il mio contributo alla squadra, che sia un assist o un goal, l'importante è dare una mano alla squadra, poi ovviamente se il goal arriva meglio per un attaccante. Quanti goal mi aspetto di fare? Da qui a fine campionato almeno cinque"."Una cosa su cui stiamo lavorando è quella di puntare l'uomo e andare al tiro, spesso mi viene poco spontaneo tirare e preferisco passare alle compagne. E' una cosa su cui stiamo lavorando negli allenamenti"."Sono contenta del rientro, non mi aspettavo di giocare così tanto sin da subito e spero di essere più continua nelle prestazioni. Da inizio anno a adesso ho avuto un po' di alti bassi, quindi cercherò maggiore continuità".- "Penso che non era facile adattarsi al modo di giocare del mister, che per noi era nuovo, ma siamo riuscite a portare in campo tutto quello che ci chiedeva, anche in poco tempo non era scontato. Per il nuovo anno vogliamo continuare così, giocando bene, facendo tanti goal e concedendone pochi".