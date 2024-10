Evaristo Beccalossi ha parlato della lotta Scudetto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole:"Napoli è lì giustamente, ma non dimentichiamo che ha vinto uno scudetto ultimamente e le basi e la mentalità sono importanti. L’Inter? Dobbiamo andare cauti nei giudizi, perché non mi son dimenticato Verona-Napoli, guardavo con attenzione l’esordio di Conte e tutti parlavano di disfatta. Dobbiamo essere più prudenti e meno altalenanti, è meglio tornare coi piedi per terra altrimenti sembra di essere al Luna Park. Inter e azzurri sono avvantaggiati rispetto alle altre, ma non è che se poi una non vince vuol dire che ha fatto un campionato fallimentare".