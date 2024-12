Bayern Monaco-Juventus Women, la conferenza stampa di Krumbiegel

Paulinal'esterno della Juventus Women approdata a Torino in estate dall'Hoffenheim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra le bianconere ed il Bayern Monaco. Le sue parole:BAYERN - "Il Bayern è una squadra diversa dalla Lazio. Gioca in un modo molto simile al nostro. Il Bayern gioca più a zona, quindi sarà una gara diversa. Loro hanno giocatrici individualmente molto forti quindi dovremo essere brave"."Potrei dire loro che il calcio tedesco è molto veloce e fisico. Quindi dovremo essere brave nell’uno contro uno cercando di vincerli per vincere la partita"."Penso di essermi ambientata molto bene. Abbiamo avuto molte gare e ne ho giocate buona parte. Ma credo che tutta la squadra stia facendo bene. Sono molto felice di essere alla Juventus"."Il livello dei campionati è abbastanza simile. A prescindere dall’avversario non hai la certezza di vincere, qui ci sono squadre molto buone. Qui la fase difensiva è molto curata ed è bello. E poi le persone in Italia sono molto gentili"."Molto positiva, in Champions League avremmo potuto fare un po’ meglio. Ma anche in Champions abbiamo fatto buone partite, così come in Coppa. Ma fino a questo momento è molto positiva"."Penso sia una cosa positiva perché abbiamo molta potenza e talento. Forse nei momenti difficili e nelle partite difficili abbiamo bisogno di un po’ più di esperienza. Ma abbiamo un bel mix nella squadra e possiamo fare bene"."È molto importante, sia per rappresentare al meglio il club in Europa sia per il ranking. E ovviamente in campionato arriva una partita importante. Vogliamo ottenere più punti possibili prima della pausa"."Per ogni partita è importante, come per la squadra. Chiaramente le notti Champions sono un po’ più speciali, ma siamo concentrate e ci prepariamo per ogni partita allo stesso modo".