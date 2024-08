Bayern Monaco-Juventus Women: le pagelle

La prima sfida con un sapore europeo della Juventus Women è l'amichevole contro il Bayern Monaco che si conclude a reti inviolate. Le nostre pagelle:con una doppia parata nel primo tempo salva il risultato. In queste prime apparizioni trasmette sicuramente sicurezze. Dal 61'6 ritorna dopo le olimpiadi e si mette subito in mostra con una bella parata.qualche sbavatura, ancora non è pienamente nelle dinamiche della Juventus ma l'esperienza si vede nel districarsi dalle situazioni. Dal 61'non si fa sorprendere.solida, monumentale, una buonissima gara. Dal 61'solite certezze che aveva già fornito Lenzini in precedenza.lotta su ogni pallone, ne conquista parecchi e si mette in mostra. Dal 61'6 rientro dopo le olimpiadi anche per lei, parte con una svista ma poi recupera.- slalom da capogiro, velocità, sembra tornata quella che il Lione tanto bramava. Si ferma toccandosi la coscia destra, speriamo nulla di grave. Dal 61'6 si spende parecchio nei ripiegamenti difensivi.ha polmoni per due, fisicità e geometrie a centrocampo. Una gara decisamente su alti ritmi. Dal 61'quando si trova davanti avversarie di questo calibro ogni tanto è in difficoltà, ma sono le prime esperienze non dimentichiamolo.si abbassa a prendere palla dalla difesa e fa partire il gioco. Sta lentamente entrando nelle dinamiche della Juventus. Dal 61'parte facendosi sorprendere dall'avversaria che sta marcando, poi rimedia sottraendole un pallone in tackle.che occasione si divora colpendo la traversa in pieno, peccato. Corre molto, incide un po' meno. Dal 61'6- ara la corsia con dimestichezza, attenta anche nelle diagonali difensive.rispetto alle precedenti apparizioni incide meno sulla corsia, ha una bella occasione ma il portiere tedesco va in presa plastica. Dal 61'6 duelli fisici infiniti con la diretta avversaria.fa girare la palla ed il gioco, non sempre in maniera impeccabile. Dal 61'duella con le avversarie ma ha pochi palloni a disposizione.mette un pallone perfetto per Bergamaschi che stampa sulla traversa, quando parte in velocità spaventa le avversarie che spesso sono costrette a fermarla fallosamente. Si spende tanto anche nei ripieghi difensivi. Dal 61'6 pochi palloni e chance offensive per lei.è una Juventus che si batte a viso aperto e a testa alta contro il Bayern Monaco ma soprattuto è una Juventus che costruisce e che diverte.





