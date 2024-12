Il tecnico della Juventus Women Maxha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro il Bayern Monaco. Le sue parole:"Per l’applicazione direi di sì, abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato. Rispetto all’Arsenal dove abbiamo concesso pochissimo e non ci avevano segnato alla prima occasione, qui una squadra più forte ti fa gol subito e diventa più complicato"."Manca tanto, non giriamoci attorno quando fai due passivi di 4-0 su cinque partite. C’è un gap grosso da colmare. Sicuramente fisico come avevo detto a Londra, ma poi oggettivamente tecnico e di palleggio. Però alle ragazze non imputo nulla, potevamo gestire meglio qualche situazione offensiva, glielo ho detto anche all’intervallo che potevamo tirare"."Se c’è stato un calo di motivazioni è stato inconscio. Abbiamo preparato tutti la partita bene, sapevamo che sono partite dove ti guarda il mondo. Per un tifoso è difficile da capire, ma non credo che abbiamo fatto una brutta figura. Sicuramente ci hanno dato una lezione di calcio. Ma l’impegno non è mancato. Il ranking poi è importante perché ti configura il girone in un modo o nell’altro. L’anno scorso non abbiamo fatto benissimo e quindi avevamo questo tipo di girone"."Il bello di giocare ogni tre giorni è che dopo una batosta puoi subito rialzare la testa in una partita importante. I cambi fatti dopo un certo minutaggio erano in virtù di quello. Pur non volendo mollare, non volevamo che la partita finisse in tragedia che può succedere".Non c’è altro modo di fare esperienza che giocare in questa competizione. È un qualcosa che ognuno di noi si mette nel suo zaino per il futuro. L’esperienza si fa anche attraverso esperienze positive, è più utile mentalmente quello che abbiamo fatto con il PSG. Ma già giocare queste partite è una crescita per tutti".BILANCIO – "Ambientamento positivo, la squadra ha un’identità in questo momento. Il primo obiettivo era la qualificazione alla fase a gironi e l’abbiamo centrato nonostante un sorteggio difficilissimo. Speravamo di fare meglio nella fase a gironi e nel campionato siamo più avanti rispetto a quello che pensavamo anche nella più rosea delle ipotesi. Il bilancio è positivo anche se fa strano dirlo dopo una partita del genere".