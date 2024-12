Bayern Monaco-Juventus Women, la conferenza stampa di Canzi

Il tecnico della Juventus Women Maxha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Women's Champions League contro il Bayern Monaco. Le sue parole:"Sarà una gara importante per il ranking. Il mondo ci guarderà. Vogliamo onorare la competizione, non possiamo permetterci di non affrontare questa squadra al massimo"."Schätzer ci sarà. Girelli invece non sarà della gara domani, vediamo per domenica. Infortuni c'è Sara Gama che sta lavorando in campo e stiamo cercando di recuperarla bene per non avere recidive, aveva un lesione muscolare importante, non è ancora con la squadra"."Il livello della competizione è molto più difficile, è difficile segnare contro queste squadre. Avremo potuto are meglio, non abbiamo sfruttato le opportunità. Nella preparazione di questa gara abbiamo rivisto le gare di andata e abbiamo avuto possibilità cosi come con Arsenal e Valerenga. Sicuramente al di là del livello più alto avremo potuto fare meglio mentre in campionato stiamo sfruttando una buona, non ottimale, nelle ultime sia con Sassuolo che con la Lazio rivedendo la partita potevamo concludere in porta più volte di quante abbiamo fatto, credo si possa sempre migliorare"."Andiamo a giocarcela con lo spirito di essere competitivi, lo abbiamo dimostrato nella sconfitta di 2-0 in casa. Rivista mi ha fatto riflettere sull'occasione sprecata, abbiamo avuto un sorteggio non facile ed è sotto gli occhi di tutti. Avessimo sfruttato le occasioni staremo parlando di altro ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Qualcuno ha meritato più di noi ma giochiamo con la consapevolezza di potercela giocare cercando di migliorare dove siamo stati meno bravi nella gara di andata"."La consapevolezza di potercela giocare con tutti e anche ci rendiamo conto che ogni partita di Champions devi fare la partita perfetta, non puoi non sfruttare le occasioni che crei. Devi essere bravo a sbagliare il meno possibile, spesso in campionato capita che magari fai un errore e non vieni punito, più si alza il livello in generale e più vieni regolarmente punito ad ogni errore. Portiamo dietro la consapevolezza della nostra forza ma anche sapere dove possiamo migliorare".