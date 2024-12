Vigilia di Bayern Monaco-Juventus Women: l'allenamento LIVE

Allenamento anche per i portieri pic.twitter.com/UDtv2ztlHB — Miriana Cardinale (@MirianaCardin) December 11, 2024

Questa sera scende in campo la squadra diin Champions contro il Manchester City mentre domani toccherà allagiocare nella competizione europea. Le bianconere saranno impegnate sul campo del(match in programma alle 18:45).Le tedesche guidano la classifica del girone di Women's Champions League con nove punti, a punteggio pieno, mentre la squadra di Massimiliano Canzi è a tre punti, in terza posizione. Di seguito l'allenamento LIVE della Juventus.La parte di allenamento aperta ai media con le immagini da Vinovo.- Finisce la parte di allenamento a porte aperte.- Il lavoro dei portieri.- Out Cristiana Girelli per un affaticamento muscolare.- Inizia l'allenamento della Juventus Women