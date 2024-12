Bayern Monaco-Juventus Women, la cronaca

calcio d'inizio alle 18.45



Bayern Monaco-Juventus Women, le formazioni ufficiali

Bayern Monaco

Juventus Women

Torna in campo la Juventus Women ospite del Bayern Monaco per la sfida di Women's Champions League. Bianconere già aritmeticamente fuori dalla competizione ma la sfida sarà molto importante per il ranking in vista della prossima stagione. Oltre ad essere una vetrina di caratura internazionale come dichiarato ieri da Max Canzi in conferenza. Out Cristiana Girelli, non partita con la squadra per la città tedesca a causa di un affaticamento muscolare.