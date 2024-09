ha parlato ai microfoni Rai dopo la seconda vittoria consecutiva dell'Italia in Nations League. Dopo il 3-1 alla Francia, gli Azzurri si sono imposti per 2-1 in Ungheria contro Israele. Il difensore dell'Inter è ormai un punto fermo della Nazionale, ma l'ex Atalanta ha tenuto a sottolinerare quanto siano stati importanti gli anni trascorsi insieme a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci."Era importante dare seguito alla vittoria con la Francia, che ci ha dato un grande morale e ci ha fatto sentire un gruppo forte. Continuiamo così, vogliamo lasciarci alle spalle la brutta figura fatta agli Europei. Ho fatto gavetta dietro a due mostri sacri come Bonucci e Chiellini, cerco di trasmettere ai più giovani l'esperienza che loro hanno trasmesso a me".CAPITE TANTE COSE - "L'Europeo è stata una doccia fredda che ci ha fatto capire molte cose, abbiamo sbagliato tanto a livello mentale. Ci assumiamo le responsabilità, ma vogliamo lasciarci tutto alle spalle e ripartire".