Le parole di Andreaal Festival dello Sport di Trento:GRANDI DIFENSORI – Questo si giudica da fuori, la nostra idea è stata che abbiamo affrontato un periodo lungo dove grazie alla squadra abbiamo fatto un periodo vittorioso e di conseguenza non ti viene di paragonarti agli ex del passato. Abbiamo lasciato tanto nel calcio italiano ed europeo, troppo difficile dire se siamo tra i grandi o no.NEI SETTORI GIOVANILI – Cambiata la tendenza, rispetto a prima si allena più la squadra, saper far giocare i ragazzi. Questi nuovi difensori… io litigo con la gente “eh perché Bonucci sapeva giocare ma non marcare”. Ma chi l’ha detto?! Noi abbiamo fatto tante partite di sofferenza, giocando bassi, ora si tende a essere più alti, non vedi questa ricerca dell’attaccante perché sono cambiati i tempi.RIGORE – Su richiesta dello stadio? Non facevo mai goal e mi è toccato. Sono infallibile, tre su tre in carriera. Il giro di campo di Del Piero è iniziato a partita in corso, nessuno guardava più.BONUCCI – (Dopo il goal allo Stadium con il Milan ndr) Venne nello spogliatoio e disse: “Ve l’ho interrotto il record di imbattibilità, è solo nostro”. Ma davvero pensi a questo?MALEDIZIONE EUROPEA - No, non ci credo. La Champions è particolare. Credo che è stato tosto perdere due finali, ancor di più la seconda, però il percorso è stato favoloso, nessuno cancella quegli anni. Tutti avrebbero voluto alzare quella coppa, purtroppo non è successo.OBIETTIVO JUVE - Inter e Napoli sono sopra la Juve. La Juventus parte per vincere, poi c'è un processo dove sono cambiate tante cose e bisogna dar tempo.