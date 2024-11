Le parole di Barzagli su Kean

La pausa nazionali arriva alla dodicesima giornata di Serie A. Il campionato si ferma con una situazione in classifica molto equilibrata, con le prime. Il Napoli di Conte guida al primo posto, con Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio che restano a -1, mentre la Juve si trova al sesto posto con due punti in meno della capolista. Tra le squadre più in forma spicca proprio la Fiorentina, che ha trovato un momento estremamente positivo anche grazie alle reti dell'ex Juventus. Ai microfoni di Radio Tv Serie A, l'ex difensore bianconeroha parlato proprio dell'attaccante viola.'Quando è arrivato a Firenze ho subito pensato: "Questo è il suo anno". Di fatto questa è la prima stagione in cui è titolare. Finora, per un motivo o l'altro, non è mai stato centrale o sicuro del posto. Ora, con la piena fiducia e le giuste opportunità sta confermando tutte le sue potenzialità'.