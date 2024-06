A Radio Kiss Kiss, Andreaha parlato così di Conte al Napoli."Conte? Lui è un allenatore che porta sempre risultati e mentalità, è molto meticoloso e migliora certi giocatori che anche se sono campioni possono migliorare. Lui riesce a lavorare sulle squadre ma anche sui singoli, e soprattutto dà mentalità alle sue squadre. Si è un po’ creata la leggenda dei suoi allenamenti, con lui corri sicuramente e sono duri, ma alcuni racconti riguardano momenti particolari anche per le condizioni climatiche in alcuni ritiri, ma durante l’anno pretende molto ma è anche normale. Chiesa? Sa lui quale è la scelta migliore per il suo futuro, ora sarà concentrato soprattutto sull’Europeo e tiferemo tutti per lui. Spero che l’Italia di Spalletti faccia un grande Europeo, devono cercare di partire bene anche se certo è un girone difficile ma noi siamo l’Italia, abbiamo avuto qualche infortunio di troppo ma ce la possiamo fare".