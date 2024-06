L'accordo economico



La percentuale di rivendita su Barrenechea

Il filo diretto trasta portando alla definizione di un affare che sembra destinato a soddisfare sia le esigenze tecniche che quelle di bilancio di. In queste ore, i due club stanno lavorando intensamente per sistemare gli ultimi dettagli di una trattativa complessa che vedrà Douglas Luiz vestire la maglia bianconera, mentreed Enzosi trasferiranno alla corte di Unai Emery.Le discussioni tra i direttori sportivi Monchi e Giuntoli sono state incessanti, con continui contatti per raggiungere un accordo vantaggioso per entrambe le parti. La valutazione complessiva di Douglas Luiz è stata fissata a 60 milioni di euro. La Juventus pagherà circa, oltre a cedere i cartellini diall'Aston Villa.Come racconta Calciomercato.com, un aspetto significativo dell'accordo riguarda le percentuali di futura rivendita. La Juventus avrà una percentuale di rivendita sia su Iling-Junior che su Barrenechea, che nel caso dell'argentino si aggirerà tra il. Questo dettaglio è cruciale poiché consente alla Juventus di mantenere un interesse economico sui futuri trasferimenti dei giovani ceduti, mitigando in parte il sacrificio dei due talenti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui