Primo gol dell'Argentina in questo Sudamericano Sub15.

Autore dell'assist? Francisco Baridopic.twitter.com/7FdTQAFVCn — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) October 7, 2024

non smette di stupire. Il talentuoso trequartista in forza allaè stato decisivo anche con la maglia dell', che poche ore fa ha debuttato nel- campionato organizzato dalla CONMEBOL nella città di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia - in una gara contro il Venezuela. Il classe 2008 bianconero, come riportano anche i giornali locali - è stato fin dall'inizio uno dei giocatori più pericolosi per gli avversari, che ha messo in difficoltà con le sue giocate ubriacanti.L'episodio chiave della partita è poi arrivato al 49', con il goal di testa di(Argentinos Juniors) su un corner calciato dalla sinistra proprio da Baridó, che così ha impresso il suo nome sul tabellino della gara come assistman contribuendo attivamente alla conquista dei tre punti da parte della sua squadra. E la Juve sorride, in attesa di riabbracciarlo a Vinovo.





