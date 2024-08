Ilsta valutando seriamente l'acquisto di, ala destra della, dopo aver esplorato altre opzioni senza successo. Inizialmente, il club catalano aveva cercato un esterno d'attacco con caratteristiche simili a quelle di Nico Williams, ma l'operazione è risultata impossibile a causa dei costi elevati, soprattutto dopo il recente rinnovo del giocatore con l'Athletic Bilbao, che gli ha assegnato anche il numero 10.Negli ultimi giorni si era parlato anche di un possibile interesse delper Rafael, ma ilha categoricamente escluso la possibilità di cederlo, considerandolo incedibile. Di fronte a questa situazione, il Barça ha preso in considerazione l'opzione, soprattutto dopo aver concluso la cessione di Faye al Rennes, che potrebbe liberare le risorse necessarie per l'operazione.Tuttavia, per rendere fattibile l'acquisto, ilha richiesto al giocatore un sacrificio sull'ingaggio, chiedendogli di ridurlo da 5 milioni di euro a 4 milioni. Se Chiesa accettasse questa condizione, l'affare potrebbe prendere slancio e concludersi nei prossimi giorni, dando al Barcellona un rinforzo importante per il proprio attacco.