Il nome di Ronald Araujo del Barcellona è accostato alla Juventus, magari gia in questa sessione di calciomercato, come rinforzo per la difesa orfana di Juan Cabal e Gleison Bremer. Questa sera però i blaugrana sono scesi in campo in Arabia Saudita a Jeddah per la sfida contro l'Athletic Bilbao. Vittoria per 2-0 per i catalani grazie a Yamal e Gavi ma nessun minuto a disposizione dell'obiettivo di mercato della Vecchia Signora. Potrebbe essere sempre più vicino a lasciare i blaugrana. La panchina può essere un assist alla Juventus