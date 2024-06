Dal sito ufficiale della Juve.Tifosa bianconera sin da bambina, una colonna dellacon 176 presenze all’attivo, 82 gol realizzati, tra i quali anche il primo della storia del Club in Serie A e 12 trofei sollevati al cielo (5 campionati, 3 coppe Italia e 4 supercoppe italiane): ma non è finita qui perché Barbara Bonansea ha prolungato il suo legame con la Juventus fino al 30 giugno 2025 raccontandoci le emozioni di questo giorno speciale.- "Legarmi un altro anno a questo Club porta con sé delle belle sensazioni: la Juventus ormai per me è casa, questo è quello che provo. È pronta a cominciare l’ottava stagione, ormai sono tante… Percepisco un certo tipo di consapevolezza, qui sono cresciuta e insieme alla felicità di proseguire assieme c’è la voglia di continuare a tenere alto il nome della Juventus".- "Negli anni sono cambiati gli obiettivi personali, quello di squadra è sempre lo stesso ma personalmente ogni stagione è stata differente. Col passare degli anni la responsabilità è aumentata sempre di più nei confronti delle giocatrici più giovani, in campo e fuori dal rettangolo verde. Ormai viene spontaneo sentire il dovere di aiutare e indirizzare le ragazze alle prime esperienze, sento sempre di più questa voglia e questa responsabilità di creare un bel gruppo".- "In questi sette anni alla Juventus abbiamo vissuto dei momenti felicissimi e anche qualcuno più complicato. Da quando ho vestito per la prima volta questa maglia il mio sogno più grande è sempre stato quello di vincere la Women’s Champions League: ho sempre creduto nei sogni nella mia vita ed è bello continuare a farlo. Nell’ultima stagione abbiamo vinto la Supercoppa italiana, mi piacerebbe sollevare altri trofei con questa maglia".- "Sento che saremo tutte unite per andare alla ricerca di altre soddisfazioni. Alla fine il calcio è anche emozionarsi ed è questo quello che mi immagino per il prossimo anno: emozioni".