Gianni, giornalista Mediaset, torna a parlare della questione mercato, rispondendo ad alcune considerazioni arrivate sulle valutazioni di McKennie e Iling Junior, che faranno parte dell'operazione che porterà Douglas Luiz alla Juventus. Per McKennie, la valutazione sarà di poco inferiore ai 20 milioni; 25, invece, i milioni per Iling Junior.- "Ci stanno già dicendo come verranno iscritte a bilancio le operazioni di mercato non ancora concluse. Prossimo passo le formazioni certe con cui la Juve scenderà di volta in volta in campo nella prossima stagione".