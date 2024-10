Lipsia-Juventus, le parole di Balzaretti nel post partita

La gara tra Lipsia e Juve ha sicuramente divertito gli appassionati di calcio, con tanti gol ed emozioni da entrambe le parti. Se i bianconeri hanno avuto la meglio, è anche vero che dall'altra parte il bomberha fatto tremare Gatti e compagni con una grande prestazione. Due gol, proprio come, e la sensazione che quanto fatto vedere ieri sia solo la conferma di un percorso importante. Anche la Juve, però, ha dimostrato di avere diversi punti di forza che alla fine hanno fatto la differenza, come spiegato anche daa Prime Video.L'ex bianconero ha prima elogiato Sesko, ma ha anche fatto i complimenti alla Juve, in particolare a uno dei nuovi acquisti arrivati in estate. ', riesce ad allungare la gamba e a mantenere alla grande. Poi conclude alla grande. È veramente un gran talento Sesko. La Juve l’ha voluta, è stata una partita veramente epica della Juve. Kalulu?, è assolutamente perfetto per quello che chiede Thiago Motta'