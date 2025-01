Balzaretti: 'Koopmeiners? Thiago guarda oltre i numeri. E sulla gestione di Vlahovic...'

Getty Images

Federico, a Cronache, parla così del momento della Juventus e di Koopmeiners."La sua caratteristica è entrare in area. In partite come queste deve uscire e deve farlo soprattutto quando gioca con Nico davanti. Ha avuto quell'occasione di testa, e un tiro da fuori. Sente il peso? Sicuramente sente il peso. Sicuramente la parte psicologica è importante. Sicuramente il tipo di gioco completamente diverso è una componente fondamentale. Sulla centralità e su quanto Thiago lo stia mettendo come riferimento… quante volte l'ha detto Thiago? Dà i tempi, gestisce il pressing, anche per i compagni. E' un allenatore in campo. Gli vede delle qualità che non sono tangibili nei numeri, che diventano fondamentali. Cosa che con Vlahovic non c'è. E Dusan ha bisogno di quella fiducia. Si vede che ha bisogno di quel tipo di fiducia".