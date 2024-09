Le parole di Marioa ‘Vox to Vox’, la trasmissione in onda sul canale Twitch del portale Contro Calcio:MATERAZZI - "Materazzi? Era più forte di Chiellini. Non giocava la palla? Ma se tecnicamente era più forte di me…".BOBAN - "Il modo che ha di parlare non lo condivido. Sembra che lui sappia tutto e che solo le sue idee siano giuste. Con che faccia tosta si permette di dire certe cose a Fonseca, dire a un allenatore come dovrebbe fare il suo lavoro. Boban ce l’ha un po’ con tutti. Il modo che ha di parlare sembra che lui sa tutto e gli altri sono tutti scemi. Se lui ha un’idea, può dire: ‘Mister, che dici se provavi a fare così’. Il modo in cui parla, come lo dice... 'Ma chi c*** sei? Mi sta sul ca***, posso dirlo? Ti attacca con quell’aria di superiorità, per forza di deve dare sulle scatole. Se critichi con superiorità, vaffan****".