L'esperienza dialpotrebbe già essere vicina alla conclusione. La Gazzetta dello Sport riporta infatti la voce di un possibile interessamento per l'attaccante italiano da parte dei messicani del, con un'offerta faraonica da 2 milioni di euro, cinque volte superiore rispetto ai 400mila euro che guadagna dai rossoblù. Con i quali, secondo le indiscrezioni, alla firma del contratto è stato trovato un accordo per la separazione nel caso in cui non sussistessero più le condizioni per proseguire insieme fino al termine di questa stagione.Finora Balotelli ha collezionato con il Grifone solo 56 minuti totali distribuiti in 6 presenze, nessuna delle quali dal primo minuto; nelle ultime uscite la sua condizione fisica è sembrata in miglioramento, ma chiaramente non al punto da scalzare Andrea Pinamonti dal ruolo di titolare.