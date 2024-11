Weah o Conceicao: chi gioca in Juventus-Torino

è chiamato a sciogliere gli ultimi nodi relativi alla formazione che domani sera all'Allianz Stadium affronteranno ilnel Derby della Mole. La, chiamata a trovare continuità in campionato dopo la vittoria di Udine, potrebbe presentare qualche novità di formazione rispetto alla gara con il Lille. La prima grande novità riguarda ovviamente la porta: non giocherà Di Gregorio, bensì Perin. Ma all'orizzonte si apre un altro delicato ballottaggio sulla corsia di destra, ovvero quello traAll'interno del 4-2-3-1 impostato da Thiago Motta, ad agire in qualità di esterno offensivo sulla corsia di destra dovrebbe essere. L'americano è infatti il favorito per vestire una maglia da titolare nel Derby della Mole, a discapito del compagno portoghese, destinato inizialmente alla panchina.