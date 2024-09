Delle scelteha parlato Nicola Balice durante BN LIVE: "Ci sono giocatori che possono aver convinto Thiago Motta in settimana ad avere un'opportunitàAltri che non sono stati presi in considerazione di nuovo come. Thiago ha detto che deve continuare così...Se continua così, evidentemente continuerà a non giocare. Vediamo mercoledì con il Lipsia. Questa volta farà rifiatare Cambiaso e Locatelli. C'è sicuro qualcuno che non lo sta convincendo. La sensazione è che Douglas Luiz sia ancora non nel suo habitat, un pesce fuor d'acqua. Oggi in una Juve che cambia parecchio ancora non c'è, effettivamente le volte in cui è stato impiegato non ha fornito cosa ci si aspettava da lui. Se il minutaggio non iniziasse ad incrementare diventerebbe davvero un argomento di discussione se non un caso".