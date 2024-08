Césarha parlato al termine dell'incontro contro la Juventus. Il difensore dell'Atlético Madrid si è mostrato soddisfatto per la vittoria ottenuta contro la squadra italiana: "Meglio terminare la preparazione vincendo. Questo ci dà fiducia e penso che il risultato sia stato giusto. Se avessimo perso, sicuramente si sarebbe vista la situazione in modo negativo. Questa vittoria ci dà fiducia per preparare la partita contro il Villarreal."- "È vero che dobbiamo migliorare molto questo aspetto rispetto allo scorso anno. Se vogliamo competere, dobbiamo essere molto più solidi in difesa, poiché non potremo segnare tre o quattro gol in tutte le partite. La nostra intenzione è mantenere la porta inviolata, sappiamo che ci saranno partite difficili che dovremo vincere 1-0. Dobbiamo migliorare in difesa."