Chi è Ayyoub Bouaddi

Quanto costa

Per quanto ha fatto vedere nel match di Champions League di martedì con il suo(e non solo…) sembra davvero il classico predestinato. Solo il tempo dirà se questa sensazione - condivisa da molti - era corretta, ma certamente si può già parlare di un talento in rampa di lancio., 17 anni compiuti il 2 ottobre scorso, si è preso la scena contro la, in una partita che ha giocato dal primo minuto con la personalità di un veterano, collezionando l'87% di passaggi riusciti e il 100% di lanci e di dribbling andati a buon fine, in una corsa tanto continua quanto ordinata.Lo ha fatto, come dicevamo, proprio al cospetto della Juventus, tra le squadre a cui il suo talento cristallino non è di certo sfuggito. Nato a Parigi da una famiglia marocchina, Bouaddi è paragonato da molti adper via della struttura fisica imponente, alla quale abbina una tecnica di primissimo livello: può infatti palleggiare da mediano o inserirsi con i tempi giusti da mezzala, con una visione di gioco superlativa, una spiccata intelligenza tattica e una notevole velocità palla al piede.Thiago Motta lo ha osservato da vicino, così come. Che pare essere rimasto davvero impressionato dalla sua personalità in una gara così delicata e ora promette di tenerlo d'occhio. Da lì a trattare con il Lille, poi, potrebbe passarne di acqua sotto i ponti, anche perché la valutazione di Bouaddi sembra destinata a crescere. E già oggi - lo ricordiamo, stiamo parlando di un 17enne - si aggira intorno ai 18 milioni di euro.