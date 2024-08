Le avversarie della Juventus in Champions League: l'analisi

Dopo una stagione la Juventus torna in Champions League; i bianconeri hanno scoperto quali squadre affronteranno nella prima fase della competizione. Otto partite di cui quattro in casa e quattro in trasferta. All'Allianz Stadium la squadra di Thiago Motta ospiterà imentre giocherà in trasferta conMa com'è andato - sulla carta - il sorteggio alla Juve?Poteva andare peggio, poteva andare meglio. Così si può riassumere il sorteggio della Juventus, che dopo aver sorriso e tirato un sospiro si sollievo per le avversarie uscite dalla prima e seconda fascia, ha avuto sicuramente meno fortuna per quanto riguarda le sfidanti del terzo e quarto raggruppamento. I bianconeri infatti hanno evitato squadre comehe sarebbero potute capitare al posto di Bruges o Benfica mentre è stata sorteggiata con le insidie maggiori tra le squadre di terza e quarta fascia come ad esempio Aston Villa e Psv. Insomma, si prospettano tante sfide equilibrate in cui a esclusione del Manchester City, la Juve non partirà sfavorita con nessuna ma con la consapevolezza che non affronterà squadre "materasso".