Owusu Juve, come sta andando la sua stagione

Thiago Motta ha scelto di portare 5 giocatori tra Juventus Next Gen e Primavera a Lecce. Tra questi c'è anche, centrocampista classe 2005 tra i punti fissi della Next Gen, sia con Montero che con Brambilla in queste prime partite. Owusu veste i colori bianconeri, e ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Juve, passando una stagione in prestito con la Reggiana Under 19.Da questa stagione Owusu è stato aggregato definitivamente alla Next Gen, raccogliendo già 13 presenze. Il centrocampista è stato schieratocontro la Turris e ha dimostrato talento e giocate importanti, guadagnandosi anche la prima chiamata di Thiago Motta.