Cerignola-Juventus Next Gen LIVE



Le formazioni ufficiali

Altro giro, altra partita importante e delicata per la. I bianconeri affrontano il Cerignola per la ventesima giornata di Serie C, girone C. Ecco la cronaca in diretta del match, iniziata alle ore 17.30.68' - Ancora il Cerignola, e ancora Salvemini. Bravissimo Daffara in uscita.61' -Disastro difensivo della Juve Next Gen, Palla dentro di Bianchini per Ruggero, che scavalca un colpevole Daffara; palla deviata male da Gil e poi Salvemini scarica in porta. 3-1.54' - Cross velenoso di Comenencia, smanaccia il portiere del Cerignola. E sul tap-in non arriva Palumbo.50' - Tentardini prova su punizione. Para facilmente Daffara.45' - Si riparte!46' - Fine primo tempo: Cerignola avanti per 2-1 sulla Next Gen.45' - 1' di recupero43' - Colpo di testa sul secondo palo di Scaglia: palla fuori di niente!40' - Prova a scuotersi la Juve, col mancino di Palumbo: palla deviata, angolo.38' - Ancora Tascone, stavolta da fuori area. Spaventato Daffara.35' -Break e poi lancio per il compagno, fa tutto Tascone. Il cross di Tentardini da sinistra è perfetto, la staccata è d'autore. 2-1 per i pugliesi.30' -Calcio d'angolo da sinistra, palla che resta in mezzo dopo la mischia, facile preda per la girata al volo di Visentin. 1-1.22' - Si fa nuovamente vedere la Juve, con Comenencia che crossa da destra e Guerra che anticipa di testa. Palla a lato.19' - Incredibile occasione sciupata dal Cerignola. Spizzata in area che arriva a Diallo, palla alta a pochi metri dalla porta.18' - Palla vagante a ridosso della linea di porta, salvataggio sulla linea di Gil che toglie dagli impicci Daffara.15' - Riecco il Cerignola. Salvemini controlla e tira all'altezza dell'area di rigore, Citi devia in angolo.10' -Punizione perfetta di Palumbo, che colpisce il palo interno e trova un angolo perfetto dai 22 metri. 1-0 per i bianconeri.1' - Calcio d'inizio.: Greco, Martinelli, Capomaggio, Visentin, Bianchini, Russo, Tascone, Paolucci, Tentardini, Salvemini, Jallow. A disposizione: Saracco, Fares, Ruggiero, Parigini, Faggioli, Velasquez, Sainz-Maza, Carnevale, Romano, Lorusso, Iurilli, Gagliano, Carrozza, Di Dio. Allenatore: Giuseppe Raffaele: Daffara, Scaglia, Citi, Gil Puche, Comenencia, Macca, Faticanti, Palumbo, Mulazzi, Afena-Gyan, Guerra. A disposizione: Radu, Cat Berro, Poli, Savio, Amaradio, Ledonne, Owusu, Puczka, Turco, Peeters, Papadopoulos, Semedo. Allenatore: Massimo Brambilla