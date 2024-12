Se la Juve sogna il gol del pareggio, è per merito suo. Altra prestazione da top, a prescindere dai 3 gol subiti. Sul gol di Salvemini resta parzialmente colpevole.- S'impappina sul più bello, insieme all'uscita sbilenca di Daffara. Poco solido.Un salvataggio importantissimo e poi afflosciato, come tutta la fase difensiva.Gol pesantissimo: è entrato molto bene.Paga l'incertezza generale, per il resto c'è mezzo gol sulla coscienza.- Il primo a crederci, pure quando sembrava troppo tardi. La sua corsa è servita.Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Pu fare di più.Ingresso solido, e importante. Ha ridato una dimensione al centrocampo.Un gol pazzesco, poi si è spento. I compagni cercavano una luce ed era fioca.Meno dirompente, e infatti Brambilla capisce di poterne fare a meno.A creare densità. Cioè fastidio agli avversari.Poca spinta e poca verve. Serviva altro.E l'altro è arrivato da Puczka: assist intelligente per Semedo.Ingabbiato dal Cerignola, l'unica volta in cui è libero di correre, è pure bravo nel segnare.Partita più di sacrificio, ma senza la classica pulizia tecnica. Però che bravo, e che cuore in quei recuperi.- Voto in più per aver cambiato la testa dei suoi giocatori: la vecchia Juve non avrebbe fatto questa rimonta. E' un piccolo capolavoro.